МВФ улучшил прогноз по росту экономики России

Вице-премьер Александр Новак в начале февраля сообщил, что рост экономики России в 2025 году сохранился, но был медленнее, чем в предыдущие годы (в 2023 году — 4,3%, в 2024-м — 4,1%). «По результатам 2025 года мы ожидаем 1%», — сказал он, назвав причинами замедления жесткую денежно-кредитную и бюджетную политику, а также таргетирование инфляции.