Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВФ улучшил прогноз по росту экономики России

Фонд улучшил прогноз по росту российской экономики по сравнению с январем — с 0,8 до 1,1% за 2026 и 2027 годы. В целом, согласно докладу МВФ, мировая экономика является нестабильной из-за войны на Ближнем Востоке.

Источник: РБК

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту экономики России на ближайшие два года, следует из опубликованного доклада.

МВФ в документе отмечает, что в России более высокие цены на сырьевые товары приведут к пересмотру прогноза роста на 2026 год вверх на 0,3 п.п. по сравнению с январем — до 1,1%.

При этом фонд ухудшил прогноз роста ВВП Евросоюза до 1,1% в 2026 году и 1,2% — в 2027-м. МВФ также ожидает замедления экономического роста в США в 2027 году до 2,1%.

МВФ подчеркнул, что мировая экономика вновь переживает дестабилизацию из-за войны на Ближнем Востоке. При допущении ограниченного характера конфликта глобальный рост мировой экономики прогнозируется на уровне 3,1% в 2026 году и 3,2% в 2027 году. Ожидается, что глобальная инфляция вырастет в 2026 году, а затем возобновит снижение. Основные негативные факторы, по данным фонда, сконцентрированы в развивающихся странах — импортерах сырья.

В январе МВФ снизил прогноз роста ВВП России в 2026 году до 0,8%. В октябре прошлого года фонд смотрел на рост ВВП России более оптимистично — прогноз на 2026 год был выше на 0,2%, на 2027-й — на 0,1%.

По словам министра экономического развития Максима Решетникова, восстановление темпов роста российской экономики начнется к концу 2026 года. Рост инфляции он связал с повышением НДС до 22% и переносом роста цен на продукты с декабря на январь.

Вице-премьер Александр Новак в начале февраля сообщил, что рост экономики России в 2025 году сохранился, но был медленнее, чем в предыдущие годы (в 2023 году — 4,3%, в 2024-м — 4,1%). «По результатам 2025 года мы ожидаем 1%», — сказал он, назвав причинами замедления жесткую денежно-кредитную и бюджетную политику, а также таргетирование инфляции.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше