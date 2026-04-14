Правительство про гостиницу «Автотора»: по документам это спортивная база

Учредителями «Промышленной инвестиционной компании», которая в своё время получала землю от государства на льготных условиях, являются «Автотор-Холдинг» и ООО «Регионфонд», конечные бенефициары — Владимир и Наталья Щербаковы. Владимир Щербаков — владелец «Автотора», в начале 1990 годов занимавший пост первого заместителя премьер-министра СССР, потом создавший в Калининградской области автомобильный холдинг. В 2012 году он попал в список самых богатых россиян с состоянием 600 млн долларов. Позже, как пишет «Форбс», Владимир Щербаков заявил, что передал бизнес сыну. С 2018 по 2020 году Сергей Щербаков также входил в список богатейших россиян. Кстати, в 2015 году он отказался платить налоги в Калининградской области, продолжая их тогда выплачивать в Москве, где и был зарегистрирован.