Дорожники отремонтировали 26000 кв метров магистралей в Волгограде

С начала года специалисты дорожных служб привели в порядок больше 26 тысяч квадратных метров проезжих частей города-героя, сообщает администрация Волгограда.
Различные трещины, ямы и выбоины латаются преимущественно двумя способами — ямочным ремонтом или укладкой нового асфальта «картами». Кроме того, дорожники работают не только днем, но и ночью, а это позволяет им выполнить больший объем работ в сжатые сроки. К середине апреля работы ведутся уже во всех восьми районах Волгограда.
Ранее «АиФ-Волгоград» также сообщал, что специалисты приступили к модернизации Сарептского путепровода.