Зампред ЦБ сравнил политику регулятора с каменным домом в ураган

Заботкин также подчеркнул, что по итогам 2025 года в России сохраняется минимальный уровень безработицы, а курс рубля находится на уровне конца 2021 года. Инфляцию он оценил в 6% против пика около 10% в начале 2025 года и сообщил, что ЦБ рассчитывает вернуть рост цен к целевым 4%: по текущим темпам — во второй половине этого года, по годовой инфляции — в следующем году.