Зампред ЦБ сравнил политику регулятора с каменным домом в ураган

Экономическая политика российских властей аналогична каменному дому во время урагана, в котором надежно и безопасно оставаться, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин, выступая на мероприятии просветительских дней РЭШ, передает корреспондент РБК.
В своем выступлении замглавы ЦБ подчеркнул важность сохранения жестких подходов к обеспечению стабильности на фоне сохраняющихся внешних рисков.
«Если вы живете в местности, где часто дует сильный ветер, и вы жили в каменном доме, то от того, что прошел текущий последний ураган, совершенно не повод идти в чистое поле и строить там себе дом из соломы. Лучше на самом деле оставаться в том же надежном каменном домике», — сказал Заботкин.
По словам замглавы ЦБ, за последние пять-шесть лет российская экономика «заметно лучше, чем многие ожидали», прошла период пандемии и последующих шоков. Этому, как он отметил, способствовали меры в сфере макрополитики и финансовой стабильности, включая оздоровление банковского сектора, в 2013—2019 годах.
Заботкин также подчеркнул, что по итогам 2025 года в России сохраняется минимальный уровень безработицы, а курс рубля находится на уровне конца 2021 года. Инфляцию он оценил в 6% против пика около 10% в начале 2025 года и сообщил, что ЦБ рассчитывает вернуть рост цен к целевым 4%: по текущим темпам — во второй половине этого года, по годовой инфляции — в следующем году.
Зампред ЦБ добавил, что, по оценке регулятора, постоянно высокая и волатильная инфляция наносит экономике больший ущерб на горизонте нескольких лет, чем один-два года жесткой денежно-кредитной политики, которая сдерживает спрос и создает условия для устойчивого сбалансированного роста.
В конце марта президент «Норникеля» Владимир Потанин на съезде РСПП охарактеризовал состояние российской экономики как устойчивое и сравнил ее с дубом во время грозы. Он отметил, что санкции, ограничения и пошлины недружественных стран в первую очередь бьют по их собственным потребителям, тогда как российский бизнес адаптировался к новым условиям.
По его оценке, возврата к прежнему мироустройству не будет, но Россия сможет заново выстроить отношения с теми партнерами, с которыми исторически были хорошие отношения, а текущий кризис, по его словам, со временем пройдет на фоне цикличности мировой экономики и динамики цен.
Ранее экс-глава Минфина Михаил Задорнов прогнозировал рост экономики в 2026 году не выше 1% при сохранении текущих условий, допуская ускорение при урегулировании конфликта на Украине.
Президент Владимир Путин в декабре 2025 года заявлял, что правительство и ЦБ сознательно снизили темпы роста ради сохранения качества макропоказателей и балансировки бюджета.
