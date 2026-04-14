Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Марокко появится информационный деловой центр Петербурга

Его задачей станет продвижение промышленного потенциала города.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Информационный деловой центр Санкт-Петербурга, задачей которого является продвижение промышленного потенциала города, планируется открыть в Марокко. Такая договоренность стала одним из итогов визита делегации Петербурга в королевство, сообщается в Telegram-канале комитета по внешним связям.

«Достигнуты договоренности об открытии Информационного делового центра Санкт-Петербурга в Марокко», — говорится в сообщении.

Такие центры уже работают в разных странах, их деятельность направлена на привлечение инвестиций и укрепление деловых контактов между предпринимателями.

В комитете напомнили, что на выставке GITEX Africa 2026 в Марракеше 10 петербургских компаний успешно представили свои инновационные разработки с высоким экспортным потенциалом — в сфере искусственного интеллекта, кибербезопасности, беспилотных авиационных систем и электронных решений для умных городов.

Кроме того, по поручению губернатора Александра Беглова в ходе визита было инициировано установление партнерских отношений между Петербургом и Касабланкой — деловой, финансовой и индустриальной столицей Марокко. В январе 2026 года между двумя городами было установлено прямое авиасообщение.

Также отмечается, что делегация передала Русскому дому в Марокко книги о Санкт-Петербурге.

