В Марокко появится информационный деловой центр Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Информационный деловой центр Санкт-Петербурга, задачей которого является продвижение промышленного потенциала города, планируется открыть в Марокко. Такая договоренность стала одним из итогов визита делегации Петербурга в королевство, сообщается в Telegram-канале комитета по внешним связям.
«Достигнуты договоренности об открытии Информационного делового центра Санкт-Петербурга в Марокко», — говорится в сообщении.
Такие центры уже работают в разных странах, их деятельность направлена на привлечение инвестиций и укрепление деловых контактов между предпринимателями.
В комитете напомнили, что на выставке GITEX Africa 2026 в Марракеше 10 петербургских компаний успешно представили свои инновационные разработки с высоким экспортным потенциалом — в сфере искусственного интеллекта, кибербезопасности, беспилотных авиационных систем и электронных решений для умных городов.
Кроме того, по поручению губернатора Александра Беглова в ходе визита было инициировано установление партнерских отношений между Петербургом и Касабланкой — деловой, финансовой и индустриальной столицей Марокко. В январе 2026 года между двумя городами было установлено прямое авиасообщение.
Также отмечается, что делегация передала Русскому дому в Марокко книги о Санкт-Петербурге.