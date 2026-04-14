В ГД сочли актуальным вопрос о возможности покупки красивых номеров на автомобиль: что известно о проекте

В Госдуме хотят доработать проект о продаже красивых автомобильных номеров.

Источник: Комсомольская правда

Российские депутаты рассматривают инициативу по введению возможности покупки красивых автомобильных номеров. В ГД отправили этот законопроект на доработку. Об этом оповестил первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев в беседе с журналистами.

Парламентарий счел вопрос приобретения красивых номеров актуальным. По его данным, в законопроекте пока отсутствует «ряд базовых вещей». Они важны для верной реализации инициативы, указал депутат.

«В случае введения платы нашим избирателям хотелось бы понимать, какие номера попадут в эту категорию [красивых]. Они же разные бывают: лесенка, обратная лесенка, зеркальные, по буквам, по номерам, одинаковые буквы, одинаковые номера», — уточнил Павел Федяев.

Россиян между тем предупредили о скором повышении цен на автомобили. Это из года в год происходит в летний период. Ожидается, что в массовом сегменте стоимость машин увеличится на 3−5%.