Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МВФ считают, что мировая экономика может уйти в рецессию

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева отметила, что это произойдет в том случае, если операция США и Израиля против Ирана будет идти и летом.

ВАШИНГТОН, 14 апреля. /ТАСС/. Мировая экономика сильно замедлится и может уйти в рецессию, если американо-израильская военная операция против Ирана будет идти и летом. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

«Иными словами, если мы увидим, что в течение лета еще будут продолжаться перебои в поставках [через Ормузский пролив], то мы замедлимся намного более значительным образом. И, конечно, есть наихудший сценарий, обсуждения которого, я надеюсь, нам удастся избежать. И затем мы рискуем тем, что мировая экономика настолько сильно уйдет вниз в плане роста, что некоторые страны окажутся в состоянии рецессии», — сказала глава МВФ.

По ее признанию, речь идет о крупном потрясении для глобальной экономики. «Мировая экономика не получает 20% нефти и газа», — напомнила она, имея в виду перебои с судоходством в зоне Персидского залива. «Это глобальное [явление], все ощущают последствия», — подчеркнула Георгиева, выступая на форуме в рамках весенней сессии МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше