Глава МВФ призвала не ограничивать экспорт нефтепродуктов

Кристалина Георгиева отметила, что некоторые страны сталкиваются с серьезными проблемами из-за роста мировых цен на топливо.

ВАШИНГТОН, 14 апреля. /ТАСС/. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева призвала страны мира не вводить ограничения на экспорт нефтепродуктов на фоне роста цен на нефть из-за войны США и Израиля против Ирана, так как это только усугубит ситуацию на энергетическом рынке.

Она отметила, что некоторые страны сталкиваются с серьезными проблемами из-за роста мировых цен на нефть. «Не блокируйте экспорт нефтепродуктов, не усугубляйте шок предложения. Посмотрим, прислушаются ли люди», — сказала она, выступая в Вашингтоне на конференции в ходе весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка.

