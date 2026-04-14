Румыния добилась исключения НПЗ «Лукойла» из санкционного режима

БУХАРЕСТ, 14 апреля. /ТАСС/. Румыния получила официальное согласие американских властей на возобновление работы принадлежащего «Лукойлу» НПЗ Petrotel, который был закрыт после введения США санкций против российской компании. Об этом сообщил телеканалу Antena 3 CNN министр энергетики Румынии Богдан Иван, который находится с визитом в Вашингтоне.
«Чрезвычайно важная новость: я получил официальное подтверждение от американского правительства об исключении [объекта] “Лукойла” из санкционного режима, чтобы Румыния возобновила [работу] НПЗ Petrotel», — сказал он. «Через 45 дней это предприятие сможет снова работать и производить дизельное топливо, бензин и керосин для Румынии, — добавил Иван. — Это очень важный шаг вперед».
«Это предприятие обеспечит 21% продукции [топлива] Румынии, что представляет собой главный элемент стабилизации топливного рынка в стране», — подчеркнул министр. Он отметил, что Румыния — вторая страна, которая добилась подобного исключения [из санкционного режима]. «В настоящее время только две страны в мире — Германия и Румыния — добились такого успеха», — сказал он.
Иван добавил, что это позволит Румынии снизить цены на топливо. «У нас будут более низкие цены, чем во всем регионе», — отметил он.
«Румыния в небольшой степени зависит от импорта, она производит весь бензин, который потребляет, и более 60% дизельного топлива, а также все необходимое ей авиационное топливо», — пояснил министр.
Иван уточнил, что НПЗ Petrotel не будет использовать российское сырье. «Хочу, чтобы было ясно — ни один грамм российской нефти не попадет в Румынию и ни один румынский лей [румынская денежная единица — прим. ТАСС] не попадет в Россию, — подчеркнул министр. — Мы обеспечим прозрачность всех сделок, которые не будут иметь связи с Россией».