Глава МВФ назвала реальным риск оттока инвестиций из ИИ из-за цен на нефть

ВАШИНГТОН, 14 апреля. /ТАСС/. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева назвала реальным риск того, что сохранение высоких цен на нефть может спровоцировать резкий отток инвестиций из сферы технологий искусственного интеллекта (ИИ).
«Существует еще один риск, связанный с концентрацией финансов в сфере ИИ. Он заключается в том, что если цены на энергоносители вырастут и останутся на очень высоком уровне, то это сделает рост производительности за счет ИИ более сомнительным, и тогда внезапно начнется отток средств из этих капиталовложений», — сказала Георгиева. Она выступала в Вашингтоне на конференции в ходе весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка.
«И это очень реальный риск, за которым мы должны внимательно следить и к которому мы должны быть готовы», — резюмировала глава МВФ.