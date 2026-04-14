В Верхнем Рогачике Херсонщины восстановят три завода и построят птицефабрику

Речь идет о комбикормовом заводе, хлебокомбинате и маслозаводе.

ГЕНИЧЕСК, 14 апреля. /ТАСС/. Комбикормовый завод, хлебокомбинат, маслозавод будут восстановлены в Верхнем Рогачике Херсонской области, также там построят птицефабрику. Об этом сообщили в Едином институте пространственного планирования (ЕИПП) РФ.

«По результатам проведенного Единым институтом анализа основными драйверами экономической активности опорного населенного пункта Верхний Рогачик являются сельское хозяйство, торговля и пищевая промышленность. В планах — восстановление комбикормового завода, хлебокомбината, маслозавода, строительство птицефабрики» — приводятся слова директора Дины Саттаровой.

По данным ЕИПП, в поселке преобладает индивидуальное жилье — 234,6 тыс. кв. м, площадь многоквартирных домов составляет всего 25,77 тыс. кв. м. «При этом поселок очень хорошо обеспечен социальной инфраструктурой, не только объектами образования и здравоохранения. Например, есть краеведческий музей и сразу четыре дома культуры, в том числе центр культурного развития обществ», — уточнили в институте.

Центр культурного развития общества планируется также реконструировать.