В Верхнем Рогачике Херсонщины восстановят три завода и построят птицефабрику

ГЕНИЧЕСК, 14 апреля. /ТАСС/. Комбикормовый завод, хлебокомбинат, маслозавод будут восстановлены в Верхнем Рогачике Херсонской области, также там построят птицефабрику. Об этом сообщили в Едином институте пространственного планирования (ЕИПП) РФ.
«По результатам проведенного Единым институтом анализа основными драйверами экономической активности опорного населенного пункта Верхний Рогачик являются сельское хозяйство, торговля и пищевая промышленность. В планах — восстановление комбикормового завода, хлебокомбината, маслозавода, строительство птицефабрики» — приводятся слова директора Дины Саттаровой.
По данным ЕИПП, в поселке преобладает индивидуальное жилье — 234,6 тыс. кв. м, площадь многоквартирных домов составляет всего 25,77 тыс. кв. м. «При этом поселок очень хорошо обеспечен социальной инфраструктурой, не только объектами образования и здравоохранения. Например, есть краеведческий музей и сразу четыре дома культуры, в том числе центр культурного развития обществ», — уточнили в институте.
Центр культурного развития общества планируется также реконструировать.