Нацбанк понизил курс доллара и повысил курс евро на 15 апреля

Нацбанк Беларуси уменьшил курс доллара и увеличил курс евро и курс российского рубля на 15 апреля, среду.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком скорректированы курсы валют на 15 апреля, среду. Так, курс доллара стал ниже, а курс евро и курс российского рубля стали выше.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, в среду, 15 апреля, Национальный банк установил следующие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,8305 белорусского рубля, 1 евро — 3,3371 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7632 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, установленными на вторник, 14 апреля, курс доллара стал ниже, а курс евро и курс российского рубля потяжелели в валютной корзине в среду, 15 апреля.

В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0109 белрубля, курс евро увеличился на 0,0167 белрубля, а курс российского рубля вырос на 0,0142 белрубля.

Тем временем минчанка получила 25 тысяч рублей из-за того, что кровать сложилась вместе с ней.

