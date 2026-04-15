Нацбанк понизил курс доллара и повысил курс евро на 15 апреля

Национальным банком скорректированы курсы валют на 15 апреля, среду. Так, курс доллара стал ниже, а курс евро и курс российского рубля стали выше.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, в среду, 15 апреля, Национальный банк установил следующие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,8305 белорусского рубля, 1 евро — 3,3371 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7632 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, установленными на вторник, 14 апреля, курс доллара стал ниже, а курс евро и курс российского рубля потяжелели в валютной корзине в среду, 15 апреля.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0109 белрубля, курс евро увеличился на 0,0167 белрубля, а курс российского рубля вырос на 0,0142 белрубля.
