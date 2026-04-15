Вступил в силу новый ГОСТ на этиловый спирт

Документ регламентирует, что этиловый спирт является бесцветной легковоспламеняющейся жидкостью.

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. В России вступил в силу обновленный ГОСТ на этиловый спирт. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

Согласно документу, определение российского этилового спирта — это бесцветная легковоспламеняющаяся жидкость. Температура вспышки спирта должна составлять не менее 13 градусов Цельсия, самовоспламенения — минимум 404 градуса.

Кроме этого, документом вводится разделение спирта на «Классический» и «Ультра». Первый должен производиться из пшеницы, ржи или их смеси с долей этилового спирта не менее 96%. Второй должен быть произведен из пшеницы, ячменя, ржи, пшеницы спельты и полбы, доля этилового спирта должна составлять не менее 96,3%. Также в спирте «Ультра» содержание метилового спирта минимизировано.