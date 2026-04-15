Глава Всемирного банка считает, что апрель будет хуже марта в плане цен на нефть

Аджай Банга отметил, что вся нефть уже достигла тех мест, куда она должна была прибыть, и в марте через Ормузский пролив больше ничего не прошло.

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Президент Всемирного банка (ВБ) Аджай Банга ожидает, что апрель станет гораздо более тяжелым месяцем по сравнению с мартом с точки зрения роста мировых цен на нефть из-за операции США и Израиля против Ирана.

«Мое мнение о ситуации на Ближнем Востоке таково: во-первых, я полагаю, что апрель будет более сложным месяцем, чем люди сейчас думают, поскольку вся нефть, которая находилась в море в марте, уже достигла тех мест, куда она должна была прибыть, и в марте через этот [Ормузский] пролив больше ничего не прошло», — сказал Банга, выступая 14 апреля в Вашингтоне на конференции в ходе весенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и ВБ.

«Так что апрель в некотором смысле будет сложнее. И предполагаю, что рынок полностью учел это в ценах, но я не знаю этого наверняка», — добавил он.

Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше