Bloomberg: МВФ и Ливан обсуждают выделение стране суммы в миллиард долларов

Власти Ливана ведут переговоры с Международным валютным фондом о возможности получения срочной финансовой поддержки. По данным Bloomberg, речь идёт о пакете помощи, который должен помочь стране справиться с последствиями продолжающейся нестабильности в регионе.
Обсуждение сосредоточено на специальном механизме финансирования, который позволил бы Ливану оперативно получить доступ к средствам в диапазоне примерно от 800 миллионов до одного миллиарда долларов. Такой инструмент рассматривается как способ ускоренного реагирования на текущие экономические и социальные вызовы.
Ожидается, что выделенные ресурсы будут направлены на поддержку государственного бюджета, а также на покрытие гуманитарных нужд населения. Эти меры призваны смягчить последствия кризиса и стабилизировать ситуацию в стране в краткосрочной перспективе.