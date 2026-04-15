Как вернуть деньги за навязанные банком услуги

В число наиболее распространенных можно включить такие услуги, как страхование жизни, встроенное в сумму кредита; платное СМС-информирование вместо бесплатных уведомлений в приложениях; консультационные услуги по юридическим и медицинским вопросам по телефону; программы защиты от мошеннических схем с регулярными ежемесячными платежами; а также переход на премиальные тарифные планы по обслуживанию банковских карт.
Эти услуги зачастую навязываются потребителю на этапе подписания договора или во время использования банковских продуктов, формально оформляя согласие через галочку в договоре или автоматическое подтверждение в мобильных приложениях. Однако с вступлением в силу с 1 сентября 2025 года новых поправок в Федеральный закон № 69-ФЗ «О защите прав потребителей» установлены строгие требования к оформлению согласия.
Согласно новым положениям, продажа и оказание дополнительных услуг должны осуществляться исключительно при наличии отдельного письменного согласия клиента, полученного отдельно от основной договорной документации. Такой подход призван повысить прозрачность и снизить риск навязывания услуг без явного разрешения потребителя. В случае, если списания по таким услугам все же произошли без наличия законного согласия, потребитель обладает правом требовать возврата денежных средств в полном объеме.
При этом бремя доказательства легитимности списаний ложится на банк: он обязан представить подтверждения того, что клиент осознанно и добровольно согласился на подключение той или иной платной услуги. Установленный алгоритм действий предусматривает подачу письменного заявления в банке с требованием о возврате средств, на рассмотрение которого у учреждения есть десять календарных дней.
Если банк отказывается удовлетворить требования, потребитель имеет право обратиться за защитой своих прав в государственные контролирующие органы, такие как Роспотребнадзор и Центральный банк, через их онлайн-приемные. В случае невозможности урегулирования спора без обращения в суд, необходимо подготовить соответствующий иск.
Закон предоставляет потребителю право подачи заявления по месту регистрации или жительства без уплаты госпошлины. Таким образом, законодательство РФ создало условия для активной защиты прав граждан, пострадавших от навязывания платных сервисов без их осознанного согласия, а также предусматривает процедуры быстрого восстановления нарушенных прав и возврата денежных средств.