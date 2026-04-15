«Известия»: банки с начала года ускорили закрытие отделений

Издание отметило, что банки закрыли 483 офиса за три месяца.

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Российские банки закрыли 483 офиса за первые три месяца 2026 года. Показатель увеличился в 2,6 раза в годовом выражении, сообщили «Известия» со ссылкой на данные Банка России.

По информации газеты, общее число отделений за указанный период уменьшилось до 21,87 тыс. В ЦБ РФ пояснили изданию, что сокращение связано с переходом банков на дистанционное обслуживание, что позволяет им сокращать затраты и повышать рентабельность.

В Банке России добавили «Известиям», что поддерживают этот тренд, но следят за тем, чтобы эта ситуация не создавала неудобств для россиян. Также учитываются перебои в работе интернета, ведется адресная работа с кредитными организациями.

Сокращение отделений в городах практически не влияет на оказание услуг, уточнили газете в ЦБ.

В конце января «Известия» писали со ссылкой на данные ЦБ РФ, что за 2025 год российские банки закрыли рекордные 1,7 тыс. отделений, сократив их число до 22,3 тыс.