Торгпред РФ сообщила о планах на поставки лопастей для ветропарков Аргентине

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 апреля. /ТАСС/. Компания «Росатом Возобновляемая энергия» ведет переговоры о поставках лопастей для ветропарков в провинции Чубут в Аргентине. Об этом сообщила журналистам специалист в сфере энергетики торгпредства России в Аргентине Анастасия Суйская.
«В сфере энергетики у нас есть наметки по проекту с [компанией] “Росатом Возобновляемая энергия”. Это поставка лопастей для ветропарков в провинцию Чубут», — сказала она.
Суйская отметила, что российская сторона уже разработала план и техническое задание для ветропарков. «Ждем согласования сторон», — добавила она.
Специалист торгпредства также сообщила, что компания «Энергомашиностроительное конструкторское бюро» подписала меморандум о взаимопонимании с агентством по инвестициям аргентинской провинции Неукен для поставки турбин малой мощности для гидроэлектростанции. «Поставка ожидается в следующем году», — уточнила она.
Кроме того, планируется подписание соглашения о сотрудничестве между Международным институтом энергетической политики и дипломатии, входящим в МГИМО, и нефтегазовой палатой провинции Неукен. Оно предусматривает обмен профессорами, студентами, налаживание сотрудничества в сфере энергетики", — добавила Суйская.