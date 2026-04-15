AP: США пригрозили санкциями банкам КНР и ОАЭ за ведение дел с Ираном

США угрожают введением санкций в отношении некоторых банков стран, которые, предположительно, поддерживают деловые связи с Ираном.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты предупредили о возможности введения санкций против ряда банков в Китае, Гонконге, Объединённых Арабских Эмиратах и Омане. Поводом для этого стали подозрения в том, что финансовые структуры этих стран поддерживают деловые связи с Ираном.

Как сообщается, американские власти направили соответствующие уведомления в адрес финансовых учреждений, указав на риски сотрудничества с иранской стороной. В документах подчёркивается вероятность применения вторичных санкций в случае продолжения подобных операций.

По оценкам Госдепартамента, Иран в 2024 году провёл через корреспондентские счета в США не менее 9 миллиардов долларов, используя сеть подставных компаний. Основная часть таких структур, как утверждается, была зарегистрирована в Гонконге и Объединённых Арабских Эмиратах.

Ранее администрация США приняла решение частично ослабить ранее введённые односторонние ограничения, затрагивающие ряд банковских учреждений и государственные структуры Венесуэлы.

