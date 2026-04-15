Ипотека или аренда: что выбрать молодёжи во Владивостоке

Выбор между съемной квартирой и собственной в ипотеку остается одной из самых сложных дилемм для молодежи во Владивостоке. С одной стороны — ежемесячная плата, которая не возвращается, с другой — многолетний кредит и необходимость крупного первоначального взноса. Анализ рынка недвижимости в двух разных по локации и инфраструктуре районах — Первая Речка и Снеговая Падь — показывает, что финансовый разрыв между арендой и ипотечным платежом в 2026 году практически исчез для тех, кто может претендовать на льготные программы.