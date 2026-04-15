«Известия»: в РФ обсуждают создание оператора экспорта торфа на базе «Русгидро»

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Вопрос создания единого оператора поставок торфа за рубеж на базе «Русгидро» рассматривается в кабмине. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на протокол совещания у первого вице-премьера Дениса Мантурова и вице-премьера Александра Новака.
В Минэнерго заявили изданию, что вопрос находится в стадии межведомственной проработки с участием заинтересованных ведомств и представителей отрасли. Государственный баланс полезных ископаемых РФ на 2025 год составляет 30,61 млрд тонн запасов торфа, отметили газете в Минприроды.
«Идея создания единого оператора по реализации торфа действительно обсуждается на уровне федеральных органов исполнительной власти в рамках более широкой повестки раскрытия экспортного потенциала отраслей экономики. Однако пока речь идет о проработке возможных механизмов консолидации, а не о принятом решении», — подчеркнул «Известиям» заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич.
Как сообщили изданию в «Русгидро», компания прорабатывает это направление «с учетом хорошего экспортного потенциала торфа на фоне интереса зарубежных контрагентов и сможет стать оператором». В ней подчеркнули, что экспорт торфа имеет стратегическое значение для возрождения отрасли в РФ, создание оператора принесет стране дополнительные объемы валютной выручки. В свою очередь «Русгидро» получит ресурсы для развития гидроэнергетики.
«Консолидация бизнеса может упростить внешнеторговые процедуры и логистику, а также повысить прозрачность потоков. В итоге экспорт России потенциально может вырасти вдвое в ближайший год после создания оператора», — отметил изданию член экспертного совета комитета Госдумы по защите конкуренции Дмитрий Тортев.