Майские праздники: что будет с премиями

В этом году россияне будут отдыхать в начале и середине мая, однако это не скажется на их окладах. Об этом сообщили в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов ТАСС.
Согласно информации, работающие граждане смогут наслаждаться выходными с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Несмотря на то что в этом месяце будет на два будних дня меньше, оклад за май останется неизменным. Cогласно статье 112 Трудового кодекса, сотрудники, получающие оклад, не должны терять в зарплате в месяцы с нерабочими праздничными днями.
Что касается сотрудников, работающих по часовой тарифной ставке или сдельной системе оплаты труда, то их заработок будет зависеть от фактически отработанного времени или объема выполненных работ. В мае такие работники могут получить меньшую зарплату из-за сокращенного числа рабочих дней.
Тем не менее, действующее трудовое законодательство направлено на уменьшение неравенства между окладниками и работниками с почасовой оплатой. Tсли сотрудник работает по стандартной пятидневной неделе и не привлекался к работе в праздничные дни, то ему должно быть выплачено дополнительное вознаграждение за эти дни. Если же работник выполнял свои обязанности в праздничные дни, то оплата производится в двойном размере.
Таким образом, несмотря на наличие праздничных дней в мае, большинство россиян могут быть уверены в стабильности своих окладов.
Откуда взялись майские праздники?
Праздник возник в память о забастовке рабочих в Чикаго 1 мая 1886 года, требовавших 8-часового рабочего дня. В 1889 году Парижский конгресс II Интернационала объявил этот день Днем международной солидарности трудящихся. В Российской империи: Первые «маевки» (нелегальные собрания рабочих) начали проводиться с 1890-х годов. Официально и свободно праздник впервые отметили после Февральской революции в 1917 году. Советский период: С 1918 года 1 мая стало государственным праздником и выходным днем. Позже, в 1928 году, выходным стал и день 2 мая. Праздник сопровождался масштабными военными парадами и демонстрациями трудящихся. В 1992 году праздник был переименован в Праздник Весны и Труда.
9 мая праздник был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР сразу после подписания Акта о безоговорочной капитуляции Германии в мае 1945 года. Первые годы (до 1947-го) 9 мая было нерабочим днем. Затем статус выходного отменили, и он вернулся только в 1965 году, к 20-летию Победы, когда праздник стал отмечаться с особым размахом.
В современном российском календаре эти две даты часто объединяются в длительные выходные за счет переноса праздничных дней с января, что превратило их в период активного отдыха, дачного сезона и «пикников».