Майские праздники: что будет с премиями

Праздник возник в память о забастовке рабочих в Чикаго 1 мая 1886 года, требовавших 8-часового рабочего дня. В 1889 году Парижский конгресс II Интернационала объявил этот день Днем международной солидарности трудящихся. В Российской империи: Первые «маевки» (нелегальные собрания рабочих) начали проводиться с 1890-х годов. Официально и свободно праздник впервые отметили после Февральской революции в 1917 году. Советский период: С 1918 года 1 мая стало государственным праздником и выходным днем. Позже, в 1928 году, выходным стал и день 2 мая. Праздник сопровождался масштабными военными парадами и демонстрациями трудящихся. В 1992 году праздник был переименован в Праздник Весны и Труда.