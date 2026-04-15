Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МВФ предупредили о риске рецессии в мире из-за операции против Ирана

Глава МВФ Кристалина Георгиева отметила, что ряд стран может столкнуться с рецессией, если операция против Ирана продолжится летом.

Источник: Аргументы и факты

Мировая экономика значительно замедлится, и ряд стран может столкнуться с рецессией при продолжении военной операции против Ирана в летние месяцы, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Она уточнила, что это связано со сбоем в поставках углеводородов через Ормузский пролив. По словам главы организации, эта проблема пока сохраняется.

«И затем мы рискуем тем, что мировая экономика настолько сильно уйдет вниз в плане роста, что некоторые страны окажутся в состоянии рецессии», — сказала Георгиева, выступая на форуме в Вашингтоне, проходящем в рамках весенней сессии МВФ и Всемирного банка.

Директор-распорядитель отметила, что речь идёт о наихудшем сценарии. Она выразила надежду, что описанной ситуации удастся избежать. Глава МВФ подчеркнула, что мировая экономика, которая недополучает 20 процентов нефти и газа, переживает крупное потрясение.

«Это глобальное, все ощущают последствия», — добавила Георгиева.

Напомним, 2 апреля специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о неизбежности глобальной рецессии уже в 2026 году. По его мнению, наибольший удар ждёт страны-импортеры энергоносителей. Дмитриев считает, что для многих это станет понятно к июню.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
