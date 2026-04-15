В МВФ предупредили о риске рецессии в мире из-за операции против Ирана

Мировая экономика значительно замедлится, и ряд стран может столкнуться с рецессией при продолжении военной операции против Ирана в летние месяцы, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
Она уточнила, что это связано со сбоем в поставках углеводородов через Ормузский пролив. По словам главы организации, эта проблема пока сохраняется.
«И затем мы рискуем тем, что мировая экономика настолько сильно уйдет вниз в плане роста, что некоторые страны окажутся в состоянии рецессии», — сказала Георгиева, выступая на форуме в Вашингтоне, проходящем в рамках весенней сессии МВФ и Всемирного банка.
Директор-распорядитель отметила, что речь идёт о наихудшем сценарии. Она выразила надежду, что описанной ситуации удастся избежать. Глава МВФ подчеркнула, что мировая экономика, которая недополучает 20 процентов нефти и газа, переживает крупное потрясение.
«Это глобальное, все ощущают последствия», — добавила Георгиева.
Напомним, 2 апреля специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о неизбежности глобальной рецессии уже в 2026 году. По его мнению, наибольший удар ждёт страны-импортеры энергоносителей. Дмитриев считает, что для многих это станет понятно к июню.