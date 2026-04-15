Больше тысячи алматинцев могут лишиться своих домов из-за нового генплана

Как рассказали алматинцы телеканалу, о грядущих изменениях их никто не предупреждал — они узнали о планах снести их дома совершенно случайно, увидев новый генплан города в интернете.
Жители заявили, что не отдадут свои участки ни за какие деньги. Журналистам удалось поговорить с Ирадай Абдуллаевой и Вэсви Халилзаде — многодетной парой, которая возвела большой четырехэтажный дом для своих сыновей. Строительство началось 12 лет назад, и семья до сих пор дорабатывает каждую деталь, продумав все, от высоты потолков до прочности на случай землетрясений.
По подсчетам владельцев, в дом уже вложено не меньше 300 миллионов. Однако недавно они узнали, что их участок планируют снести. «Мне платно предоставляют информацию, что вместо наших домов находится жилой комплекс. И что все наше имущество находится в красной зоне. Мы когда узаконивали этот дом, он законный, мы отступили от красной линии. Мы не попадаем в красную линию. Здесь даже не может быть речи о компенсации. Так как за моральный ущерб нам никто не сможет оплатить», — поделилась Ирада Абдуллаева.
Слухи о предстоящем сносе мгновенно разлетелись среди жителей района. Позже они нашли в интернете новый генплан города, согласно которому их домов уже нет на карте. Под снос попадает больше тысячи жилых построек. По новому генплану, на их месте появятся жилые комплексы, парк и дороги. Реализовать все это планируют до 2040 года.
Жители уверяют, что без их ведома уже изменили целевое назначение земли всего микрорайона — с индивидуальной жилой застройки на многоэтажную. Горожане предложили чиновникам свой альтернативный вариант генплана, но те якобы даже не стали их слушать.
«У нас роща Баума. Здесь стоит частный сектор. Они хотят убирать частный сектор и еще парк делать. Зачем? Школы есть. У нас шесть школ. Они еще достраивают школы. Для чего они нужны? У нас газификация, свет, центральная канализация. У нас никто не топит бани. Мы не вредим экологии никаким образом», — возмущена Надежда Ронжина.
Чиновники признают, что район намерены развивать, так как до 2040 года население Алматы может увеличиться почти в два раза. Новые дороги, школы и жилые комплексы помогут снизить нагрузку.
По словам властей, генплан разработали три года назад и все жители были осведомлены. Чиновники утверждают, что проводили общественные слушания и публиковали всю информацию в соцсетях.
«Изъятия там вопроса не будет. Будет вопрос выкупа. И выкуп предусматривает согласие жителей. Их частная собственность защищена Конституцией. Целевые назначения земельных участков не меняются. Мы уже направляли генплан разработчикам. Мы как заказчики идем, чтобы они рассмотрели жалобы жителей», — заявил архитектор Турксибского района Алматы Алмас Манияров.
По словам чиновников, генплан пока не утвержден. Окончательное принятие документа ожидается ближе к июню, поэтому у горожан есть около двух месяцев, чтобы добиться внесения корректировок.