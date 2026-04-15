Курица подорожала на 104 рубля, яблоки подешевели: как изменились цены в новосибирских магазинах за три месяца

Главный антигерой апреля — куриное филе. За три месяца средняя цена упаковки выросла на 104 рубля. В «Пятерочке» филе от «Сибагро» продается по 518 рублей за килограмм, в «Магните» алтайская курица обходится в 339 рублей, в «Ярче» — 389 рублей, пишет НГС.
Зато свежий урожай заметно сбил цены на овощи и фрукты. Килограмм яблок подешевел с 169 до 152 рублей — в «Магните» можно найти за 75 рублей, в «Ярче» — от 109 рублей. Картофель тоже стал доступнее: в «Ярче» самый дешевый опустился с 33 до 27 рублей за килограмм.
Приятно удивило сливочное масло — минус 10 рублей к январю, средняя цена за 180 граммов составила 169 рублей. Молоко также подешевело на 10 рублей за литр — до 88 рублей. Гречка в среднем стоит 88 рублей за килограмм против январских 99.
Небольшой рост зафиксирован на яйца и растительное масло, остальные позиции корзины либо стабильны, либо снизились в цене.
