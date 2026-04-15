Лётные испытания «Суперджет 100» планируется завершить летом 2026 года

В 2026 и 2027 годах парки российских авиакомпаний пополнят 72 новых полностью импортозамещенных самолета — от девятиместного «Байкала» до уже знакомого пассажирам, но обновленного «Суперджет-100». Таким образом, гражданский авиационный флот обновится на семь процентов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Парламентскую газету».
К 2035 году в небо должны подняться еще 570 российских самолетов. Это больше половины нынешнего авиапарка. С 2022 года российские компании запустили в производство несколько типов самолетов. Также они разработали отечественный метеорадар и систему предупреждения столкновений в воздухе, рассказал замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков 14 апреля на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.
Продолжается сертификационная программа для среднемагистрального самолета МС-21. Два опытных экземпляра регулярно отправляются в небо для испытаний. На иркутском заводе собирают первые 18 самолетов, на которые уже подписаны контракты. Уровень готовности этих машин варьируется от 74 до 99 процентов.
Летные испытания импортозамещённого «Суперджет-100» планируют закончить в течение двух-трех месяцев, после чего первые 26 машин начнут поступать заказчикам. Всего контракты подписаны на 42 авиалайнера производства ПАО «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. На 34 новых «Суперджетах» будут летать пассажиры «Азимута», «Red Wings», а восемь бортов отправят на Дальний Восток для авиакомпании «Аврора». Еще «Red Wings» ждет одиннадцать импортозамещённых среднемагистральных Ту-214.
— На региональный пассажирский самолет Ил-114 уже выстроилась очередь, — рассказывает Геннадий Абраменков. — Созданы три опытных образца и три серийных, которые планируют отправить до конца 2026 года. Полетные характеристики модели превосходят конкурентов при сравнимой цене: дальность, грузоподъемность и экономичность выше.
Двухдвигательный среднемагистральный самолет Ту-214 тоже переживает процесс импортозамещения, которое планируют закончить в 2026 году. Уже законтрактована 21 машина.
«Самая запаздывающая программа» — так охарактеризовал ситуацию Абраменков. Речь идет о легком однодвигательном самолете «Байкал», рассчитанном на девять пассажиров. Опытный образец впервые поднялся в воздух только весной этого года, хотя контракты на десять машин были подписаны еще раньше. Поставки самолетов заказчикам начнутся в 2027 году.
Кто получит новинки.
Главным заказчиком МС-21 стал «Аэрофлот», парк которого должны пополнить 18 таких самолетов, сообщил директор по управлению программами гражданской авиации «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Олег Богомолов. «Согласован облик и технические характеристики машин, — сказал он. — Сейчас разрабатываем систему эксплуатации и постпродажного обслуживания».
Востребованный, как уже было сказано, Ил-114 пока планируют передать во второй Архангельский авиаотряд — отправить «на севера», как сказал Олег Богомолов. Но спрос на машину большой.
— До 2027 года российские авиакомпании получат 72 новых лайнера — таким образом авиапарк будет обновлен на семь процентов, — уточнил председатель Комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов. — Нам нужна продукция, которая может конкурировать с зарубежной, потому что следующим этапом будет экспорт. При этом давление на наш авиапарк будет колоссальным, когда Россия вернется в рыночные отношения с зарубежными производителями. Они начнут предлагать уникальные условия, только чтобы обратно зайти.
Необходимые триллионы.
Гражданский авиапарк России сегодня насчитывает 1067 самолетов разных классов. Пока новые российские машины будут поставляться, все зарубежные самолеты продолжат летать, заявил замглавы Минтранса Владимир Потешкин. Он также заверил, что безопасность всех самолетов соответствует международным стандартам.
Между тем, в ведомствах уже обсуждают следующий этап обновления авиапарка. В Минтрансе оценили потребность в новых отечественных самолетах, исходя из прогноза выбытия. До 2035 года планируют создать более 570 новых бортов. Вторая партия МС-21 составит 90 самолетов. Модернизированные Ту-214 планируют выпустить около сотни и начать поставлять с 2029 года. Ил-114 планируется выпустить не менее двадцати штук, а производство «Суперджета» достигнет не менее ста машин. Сейчас в эксплуатации уже 130 таких самолетов.
Для реализации этих планов ответственные ведомства и банковский сектор работают над обеспечением гарантированного спроса. На эти цели потребуется от 700 миллиардов до трех триллионов рублей.
В ходе совещания участники отметили, что покупать самолеты или брать их в лизинг по коммерческой ставке не потянет ни одна российская авиакомпания. Поэтому власти продолжат искать компромисс, как не останавливать ожившее отечественное авиапроизводство и сделать машины доступными.