ТМХ подписал соглашение о работе с «Горэлектротрансом» и Петербургским метро

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. «Трансмашхолдинг» (ТМХ) подписал соглашение о сотрудничестве в области беспилотных систем с «Горэлектротрансом» и Санкт-Петербургским метрополитеном, сообщил в интервью ТАСС гендиректор компании Кирилл Липа.
«Трансмашхолдинг» подписал с «Горэлектротрансом» и Петербургским метрополитеном соглашение о сотрудничестве в области беспилотных систем", — сказал он.
Липа отметил, что главной целью сотрудничества является апробация и проработка возможности внедрения беспилотных технологий в работу метрополитена и трамвайной сети Санкт-Петербурга. «В рамках сотрудничества планируется сосредоточить усилия на развитии высокоавтоматизированных и беспилотных систем управления подвижным составом», — сказал гендиректор.
Компания планирует испытать несколько инновационных решений в условиях действующего метрополитена. «Среди них — технологии автооборота на конечных станциях, автоматические станционные двери и системы машинного зрения, а также иные перспективные разработки», — уточнил Липа.
Кроме того, гендиректор уточнил, что ТМХ использует специализированные каналы связи и шифрования для интеллектуальных систем, установленных на подвижном составе производства компании.
Полный текст интервью будет опубликован 17 апреля в 09:00 мск.