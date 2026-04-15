РЖД продает здание бывшей библиотеки в Хабаровске почти за 45 млн рублей

В Хабаровске ОАО «РЖД» выставило на торги здание и земельный участок по Стрелочному проезду, 7. Стартовая цена лота — 44,8 миллиона рублей. Ранее здесь находилась Опорная линейная техническая библиотека станции Хабаровск-II, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Общая площадь участка превышает 4,8 тысячи м², здания на нем — 682 м². И то и другое находится в собственности. Объект на момент выставления на торги не подключен к центральному водоснабжению, канализации и отоплению. Однако в описании лота указывается, что техническая возможность имеется — есть подземная тепловая сеть, которая упростит инвестору реконструкцию и адаптацию здания под свои нужды.
Здание 1936 года постройки не имеет статуса объекта культурного наследия, и в описании торгов нет ограничений на его использование и прилегающую территорию. Рассматриваются различные варианты: создание офисного центра, гостиницы или культурного пространства.