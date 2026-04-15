В СФ выступают за расширение на всю страну программы льготной аренды жилья

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Расширение программы льготной аренды жилья на все регионы РФ положительно повлияет на демографические показатели, так как сделает финансовое положение молодых семей более устойчивым. Такое мнение в беседе с ТАСС высказала член комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Евгения Уваркина.
«Распространение этой практики на всю страну помогло бы миллионам семей по всей России решить квартирный вопрос без кабальной кредитной нагрузки, особенно в период накопления на первый взнос», — сказала сенатор. «Нельзя игнорировать и демографический аспект. Молодая семья, имеющая стабильное и комфортное жилье с предсказуемой ставкой аренды на горизонте 5−10 лет, значительно быстрее и увереннее принимает решение о рождении детей, чем семья, живущая в состоянии постоянной неопределенности частного рынка или под гнетом неподъемной ипотеки», — подчеркнула парламентарий.
Кроме того, по мнению Уваркиной, масштабирование программы льготной аренды даст мощный синергетический эффект, который выходит «далеко за рамки одного лишь квартирного вопроса».
«Во-первых, это прямое снижение долговой нагрузки на граждан. Речь идет не об отказе от мечты о собственной квартире, а о создании цивилизованного финансового трамплина. Программа выводит домохозяйства из состояния кредитного рабства на этапе накопления первого взноса, позволяя людям формировать сбережения в более спокойном и предсказуемом режиме. Во-вторых, льготная аренда решает острейшую проблему дефицита кадров. В отличие от ипотеки, которая на десятилетия привязывает человека к конкретной географической точке, доступный наем повышает мобильность трудовых ресурсов. Это становится ключевым фактором для привлечения врачей, учителей, инженеров и IT-специалистов в те регионы, которые сегодня испытывают настоящий кадровый голод», — считает она.
Сенатор напомнила, что по этой программе при поддержке ДОМ.РФ востребованные специалисты на Дальнем Востоке и в Арктике могут арендовать квартиры по льготной ставке благодаря субсидиям из федерального и регионального бюджетов. «Механизм работает следующим образом: в течение первых пяти лет наниматель платит лишь треть от реальной стоимости найма, а оставшуюся часть компенсирует государство», — объяснила она. При этом региональный бюджет субсидирует треть ставки в течение всего срока программы.
Ранее правительство включило в план мероприятий по реализации семейной и демографической политики подготовку профильными ведомствами предложений по масштабированию программы доступного арендного жилья за пределы Дальневосточного федерального округа и Арктики.