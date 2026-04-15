Цена на серебро превысила $80 за унцию впервые с 18 марта

Стоимость серебра с поставкой в мае выросла на 0,98 процента и составила 80,315 за тройскую унцию.

Источник: Аргументы и факты

Стоимость майского фьючерса на серебро в ходе торгов превысила 80 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные биржи Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи).

Такие показатели для указанного драгоценного металла не наблюдались с 18 марта. По состоянию на 04:15 мск цена на серебро выросла на 0,98 процента и составила 80,315 за тройскую унцию.

Напомним, в ночь с 12 на 13 апреля стоимость золота с поставкой в июне снижалась на торгах почти на 2 процента, до 4690,1 доллара за тройскую унцию. При этом серебро теряло в цене 3,57 процента, опускаясь до 73,748 доллара. Такие процессы наблюдались на фоне заявления президента США Дональда Трампа о блокаде Ормузского пролива.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше