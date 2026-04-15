Цена на серебро превысила $80 за унцию впервые с 18 марта

Стоимость майского фьючерса на серебро в ходе торгов превысила 80 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные биржи Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи).
Такие показатели для указанного драгоценного металла не наблюдались с 18 марта. По состоянию на 04:15 мск цена на серебро выросла на 0,98 процента и составила 80,315 за тройскую унцию.
Напомним, в ночь с 12 на 13 апреля стоимость золота с поставкой в июне снижалась на торгах почти на 2 процента, до 4690,1 доллара за тройскую унцию. При этом серебро теряло в цене 3,57 процента, опускаясь до 73,748 доллара. Такие процессы наблюдались на фоне заявления президента США Дональда Трампа о блокаде Ормузского пролива.