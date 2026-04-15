НБКИ: доля отказов на автокредиты в марте снизилась на 6,8 п.п

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Доля отказов по заявкам на автокредиты в марте 2026 года сократилась на 6,8 процентных пункта (п.п.) по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составила 78,3% (в 2025 году — 85,1%). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.
По данным НБКИ, по сравнению с предыдущим месяцем этот показатель сократится на 3 п.п. (в феврале — 81,3%). При этом он снижается второй месяц подряд, но по-прежнему находится на высоком уровне.
Среди 30 регионов — лидеров по количеству поданных заявок на автокредиты наибольшие доли отказов по ним в марте 2026 года были отмечены в Иркутской области (87,4%), Алтайском (85,7%) и Красноярском (85,5%) краях, а также в Кемеровской (83,2%) и Новосибирской (82,9%) областях. Наименьшие доли отказов в топ-30 регионов были зафиксированы в Чувашии (69,1%), Вологодской (70%) и Воронежской (71,7%) областях, а также в Санкт-Петербурге (72,1%) и Татарстане (72,2%). В Москве данный показатель в марте составил 74,5%.
При этом наиболее серьезная динамика сокращения доли отказов по заявкам на автокредиты в марте 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года была зафиксирована в Вологодской области (-12,5 п.п.), Республике Крым (-11,6 п.п.), Воронежской области (-11,4 п.п.), Санкт-Петербурге (-11,2 п.п.) и Москве (-10,6 п.п.). Наименьшую динамику снижения доли отказов по автокредитам в топ-30 регионов за прошедший год показали Иркутская область (-1,2 п.п.), Красноярский край (-2,4 п.п.), а также Омская (-2,7 п.п.), Новосибирская (-3 п.п.) и Самарская (-3,2 п.п.) области.
«Несмотря на некоторое снижение в феврале — марте 2026 года, доля отказов по заявкам на автокредиты остается на высоком уровне. Банки в условиях серьезных ограничений по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой не спешат повышать свой аппетит к риску. С другой стороны, снижения ключевой ставки до нынешнего уровня пока недостаточно для возвращения на рынок автокредитования большинства заемщиков хорошего кредитного качества», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.