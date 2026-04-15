НБКИ: доля отказов на автокредиты в марте снизилась на 6,8 п.п

Среди 30 регионов — лидеров по количеству поданных заявок на автокредиты наибольшие доли отказов по ним в марте 2026 года были отмечены в Иркутской области (87,4%), Алтайском (85,7%) и Красноярском (85,5%) краях, а также в Кемеровской (83,2%) и Новосибирской (82,9%) областях. Наименьшие доли отказов в топ-30 регионов были зафиксированы в Чувашии (69,1%), Вологодской (70%) и Воронежской (71,7%) областях, а также в Санкт-Петербурге (72,1%) и Татарстане (72,2%). В Москве данный показатель в марте составил 74,5%.