В ЮАР начали применять российскую видеоаналитику на основе ИИ от NtechLab

Разработка используется в одном из крупных торговых центров Южно-Африканской Республики, сообщили в компании.

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Видеоаналитика компании NtechLab, технологического партнера Ростеха, начала использоваться в одном из крупных торговых центров ЮАР. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Для разработчика это первый проект в ЮАР, на его базе должно пройти тестирование технологий. При этом стороны обсуждают возможное расширение сотрудничества.

«Искусственный интеллект анализирует видеопоток с установленных в торговом центре камер. Нейросеть подсчитывает количество посетителей и при пиковой нагрузке подает сигнал о необходимости увеличения количества персонала для улучшения обслуживания», — говорится в сообщении.

Кроме того, ИИ следит за тем, чтобы покупатели не заходили в технические и административные помещения торгового центра. Также видеоаналитику используют для контроля использования санитарным персоналом средств индивидуальной защиты — масок и перчаток.

«Решения NtechLab широко применяются во многих дружественных странах. ЮАР — новый для нас регион, который значительно расширяет географию применения российской видеоаналитики. Мы видим большие возможности для внедрения ИИ-технологий в республике и уже рассматриваем возможности их использования как сфере безопасности, так и для улучшения комфорта городской жизни», — отметил директор по международному бизнесу NtechLab Сергей Титов, слова которого приводятся в сообщении.

О компании.

NtechLab реализовала проекты уже в 34 странах, компания представлена в Латинской Америке, в Индии и других странах БРИКС, а также в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в странах СНГ. Также компания недавно подписала соглашение о сотрудничестве с одним из крупнейших интеграторов ИТ-решений Мьянмы.

NtechLab основана в 2015 году, разрабатывает технологии видеоаналитики на базе нейросетей, в том числе технологии распознавания лиц и силуэтов людей, а также транспортных средств и номерных знаков.

