Пенсионерам хотят дать льготы по всей России — предложена единая соцкарта

В России предложили ввести единую социальную карту для пенсионеров, которая будет действовать на всей территории страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя секретаря Общественной палаты РФ Владислава Гриба.
По его словам, такая карта позволит пожилым гражданам пользоваться базовыми льготами независимо от региона проживания. В числе возможных мер поддержки — бесплатный проезд и другие социальные преимущества.
Гриб отметил, что аналогичный механизм уже применяется для отдельных категорий граждан, включая многодетные семьи. Расширение практики на пенсионеров, по его оценке, может стать дополнительной мерой поддержки для людей предпенсионного и пенсионного возраста.
Отдельно он указал на сложности, которые возникают при поездках между регионами. В частности, это касается Москвы, Московской области и приграничных территорий с дачными зонами, где единый формат льгот мог бы упростить передвижение.
Представитель Общественной палаты также заявил о необходимости доработки действующей системы социальной поддержки. Речь идет о возможном расширении льгот и частичном переносе их регулирования с регионального на федеральный уровень.
