Территориальные эндаументы выступают инструментом повышения стоимости территории

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сложившиеся предпосылки позволяют перевести эндаументы из повестки благотворительности в полноценный инструмент территориального развития.
Эндаументы являются одним из перспективных инструментов привлечения внебюджетного финансирования для развития арктических территорий. Такое мнение высказал руководитель аналитического отдела Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) Максим Цыганков на форуме социальных технологий «Социо» в Екатеринбурге.
По словам эксперта, в системе пространственного развития сегодня сформировался устойчивый структурный разрыв между амбициозными задачами территориального развития и ограниченностью их долгосрочного финансового обеспечения. В этих условиях необходимы новые подходы к финансированию прорывных проектов, и среди внебюджетных механизмов эндаументы выступают одним из перспективных решений.
Максим Цыганков отметил, что фонды целевого капитала в России перестают восприниматься как экзотический инструмент, однако их финансовый потенциал всё ещё находится на этапе становления. При этом в законодательстве отсутствует закрепление в качестве объектов управления территориальных фондов целевого капитала — структур, аккумулирующих средства для долгосрочного финансирования проектов определенной территории, призванных улучшать качество жизни, поддерживать инициативы местных сообществ и развитие инфраструктуры. И это сдерживает развитие территориальных эндаументов.
Эксперт ПОРА подчеркнул, что для Арктики тема внебюджетного финансирования имеет особую актуальность. На сегодня территориальные фонды целевого капитала занимают 2% от всех эндаументов России, при этом наиболее крупные (Эндаумент-фонд «Кольский», ФЦК «Наш Норильск») находятся именно в Арктике. По словам Цыганкова, в течение последних месяцев Проектный офис развития Арктики ведёт работу по выработке соответствующих инструментов и подготовке законодательных инициатив.
Параллельно идет практическая апробация решений. «Гранатовая программа ПОРА с более чем шестилетней историей с 2025 года перешла на новый этап зрелости — был создан Фонд устойчивого развития Арктики, целью которого является сохранение грантовой поддержки с использованием механизма целевого капитала как платформы для дальнейшего развития», — отметил Цыганков.
Докладчик также отдельно подчеркнул, что территориальные эндаументы позволяют «конвертировать чувство принадлежности сегодняшнего поколения в финансовый ресурс для будущих поколений» и выступают инструментом повышения стоимости территории. Для арктических опорных населенных пунктов они могут стать дополнительным ресурсом реализации долгосрочных планов развития.
В числе необходимых шагов Максим Цыганков назвал расширение источников финансирования, развитие налоговых стимулов для доноров, а также создание гибких моделей участия муниципалитетов — как собственников, соучредителей или партнеров фондов. Кроме того, требуется закрепление понятия территориальных эндаументов в законодательстве и формирование инфраструктуры их поддержки.
По оценке ПОРА, сложившиеся макроэкономические, социальные и институциональные предпосылки позволят в ближайшие годы перевести эндаументы из повестки благотворительности в полноценный инструмент территориального развития Арктики. Важные шаги в этом направлении делаются прямо сейчас: участники площадки сформировали договоренности по совместной разработке и продвижению инициатив, направленных на мотивацию и стимулирование доноров и жертвователей ФЦК через фискальные механизмы.