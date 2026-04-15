«Ведомости»: продажи новых легковых автомобилей покажут рост в 2027 году

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Рост продаж новых легковых автомобилей ожидается в 2027 году. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на аналитический обзор консалтинговой компании Oks Labs.
Согласно прогнозу, который есть в распоряжении газеты, рынок новых легковых автомобилей вырастет на 14% в 2027 году, до 1,52 млн авто. В 2026 году показатель, скорее всего, останется на уровне 2025 года и составит 1,33 млн машин.
При этом в 2028 году продажи могут вырасти на 8% в годовом выражении, до 1,64 млн автомобилей, отмечает газета со ссылкой на обзор Oks Labs. Таким образом, рынок превысит значение 2024 года, которое по данным аналитического агентства «Автостат» составляло 1,57 млн машин.
Как отмечают «Ведомости», прогноз Oks Labs основан на ключевой ставке ЦБ РФ для определения стоимости автокредитования, индексе потребительской уверенности, а также стоимости отечественной нефти марки Urals.