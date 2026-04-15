Слезть с кредитной иглы не получится: главные выводы МВФ по Украине

Очевидно, что 2026 год можно охарактеризовать как критический для Украины. Здесь я бы выделил две причины. Первая — технический дефолт бюджета. Дыра в $52 млрд на этот год — это четверть ВВП страны до начала конфликта. Глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев предупредил парламент, что без внешних вливаний деньги сентября тратятся уже в апреле-мае. Если программу МВФ заморозят из-за невыполнения условий, а киевская братия уже провалила три «маяка» в первом квартале, это создаст эффект домино. Европейская программа Ukraine Facility и деньги G7 привязаны к меморандуму с МВФ как к «знаку качества». Слетит программа МВФ — рухнет все финансирование более чем на $115 млрд.