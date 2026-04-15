Слезть с кредитной иглы не получится: главные выводы МВФ по Украине

Слова директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой о том, что Киев «по-прежнему будет нуждаться в международной поддержке», — это не прогноз, а приговор текущей экономической модели Украины. И здесь важно отделить эмоциональную составляющую от простого счетоводства.
МВФ действует сейчас предельно рационально, играя роль «плохого полицейского». Он загоняет Киев в очень жесткие рамки реформ не потому, что там сидят злодеи, а потому что другого способа удержать этот «Титаник» на плаву нет. Цифры все говорят: новая программа рассчитана на $8,1 млрд, а суммарные выплаты Украины в пользу МВФ до 2029 года составят порядка $9,2 млрд. То есть Украина отдаст фонду примерно на $1,13 млрд больше, чем получит. Это рефинансирование старых долгов в чистом виде под обещание новых. Классика работы с мегапроблемным заемщиком.
Критическая ситуация.
Очевидно, что 2026 год можно охарактеризовать как критический для Украины. Здесь я бы выделил две причины. Первая — технический дефолт бюджета. Дыра в $52 млрд на этот год — это четверть ВВП страны до начала конфликта. Глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев предупредил парламент, что без внешних вливаний деньги сентября тратятся уже в апреле-мае. Если программу МВФ заморозят из-за невыполнения условий, а киевская братия уже провалила три «маяка» в первом квартале, это создаст эффект домино. Европейская программа Ukraine Facility и деньги G7 привязаны к меморандуму с МВФ как к «знаку качества». Слетит программа МВФ — рухнет все финансирование более чем на $115 млрд.
Вторая причина — институциональная. Фонд настаивает, что даже в случае прекращения горячей фазы конфликта экономика не вздохнет свободно. Потому что придется тратиться на восстановление инфраструктуры и социальные выплаты демобилизованным, а бизнес не восстановится мгновенно. Поэтому слезть с «кредитной иглы» в обозримом будущем физически не получится.
Украинские предприниматели.
В очередной раз долговое бремя упадет на плечи рядового украинца. И это самая болезненная ситуация. МВФ убрал предварительные требования и вписал в меморандум конкретные структурные «маяки» на этот год. Это значит, что уже с 2027 года введут НДС для физических лиц — предпринимателей (ФЛП) с оборотом более 4 млн гривен. Большинство украинских ФЛП работают по упрощенной системе. Они платят 5% с дохода или 3% плюс НДС. Благодаря этому цены в маленьких кофейнях, у частных ремонтников или интернет-магазинах ниже, чем в крупных супермаркетах.
Изменения приведут к росту цен для покупателей. Предприниматель либо включит НДС в ценник сверху, либо получит чистую прибыль меньше на эту сумму. Учитывая бешеную конкуренцию и низкую покупательную способность, скорее всего, будет компромисс — цены вырастут на 10−15%, а остальное бизнес покроет из своего кармана. К тому же ФЛП придется нанимать бухгалтера, подавать ежемесячные декларации по НДС и разбираться с налоговыми накладными. Это дополнительные расходы на администрирование, которые «съедят» маржу малого бизнеса. И самое опасное последствие — уход в тень. Часть предпринимателей, чтобы не попасть под НДС, начнут искусственно дробить бизнес или просто перестанут принимать безналичные платежи, переходя на наличные. Это прямо противоположно целям МВФ по «детенизации» экономики Украины.
Плюс налог на цифровые платформы. Это ударит по среднему классу и малому бизнесу, который и так еле дышит из-за мобилизации.
Изменение привычной жизни.
Очень много украинцев подрабатывают или даже живут на доходы от продажи вещей, сдачи квартир или предоставления услуг на цифровых платформах. Доходы от продажи личных вещей налогом не облагаются.
Закон же, который требует МВФ, обязывает платформы передавать в налоговую данные о всех транзакциях пользователей. Дальше вводится правило: если человек совершил более 30 сделок в год или получил доход свыше определенной суммы (обсуждается порог в 120−200 тыс. гривен), налоговая будет считать это предпринимательской деятельностью и требовать уплаты налогов (НДФЛ 18% + военный сбор 5% = 23%).
Это значит — конец неформальной экономике «из рук в руки». Продать что-то ненужное, чтобы перекрыть дыру в семейном бюджете, станет сложнее. Придется либо платить налог с этого дохода, либо продавать только за наличные и без объявлений, что сужает рынок сбыта.
Тысячи людей вынуждены будут либо уходить в глубокую тень, либо официально регистрировать ФЛП (а там уже и до НДС недалеко).
Тут есть еще вопрос: как налоговая отличит продавца, который чистит шкаф от старых вещей, от того, кто занимается перепродажей систематически? Скорее всего, проверки будут автоматизированными, и получать «письма счастья» с доначислением налогов начнут десятки тысяч граждан, которые никогда в жизни не думали, что продажа детских вещей — это бизнес.
Также МВФ требует «экономической обоснованности» в тарифах ЖКХ. В переводе с бюрократического — газ, свет и отопление будут дорожать. Это неизбежно, и это станет главным фактором социального недовольства уже в отопительный сезон 2026/27 года.
Ну и военный сбор 5% станет вечным. Даже если завтра наступит мир, этот сбор закрепят как постоянный элемент налоговой системы. Государство привыкло жить на эти деньги и не готово их терять.
Дешевые товары из-за рубежа.
Грядет отмена беспошлинного порога на зарубежные посылки. Сейчас украинцы могут заказывать товары из-за границы на сумму до €150 без уплаты пошлины и НДС. МВФ требует обнулить этот порог. То есть НДС 20% и пошлина (до 10%) будут начисляться на каждую посылку, даже стоимостью в €1.
Это спровоцирует подорожание всех зарубежных товаров минимум на 20−30%. Чехол для телефона за $2 превратится в $2,5 плюс комиссия брокера за оформление. Запчасть к авто за $100 превратится в $130.
Естественно, это ударит по беднейшим слоям населения. Именно люди с низкими доходами и пенсионеры чаще всего заказывают дешевые вещи и лекарства из-за рубежа. Для них это станет серьезным ухудшением уровня жизни.
Это однозначно приведет к росту внутренних цен. Как только убирается конкуренция со стороны дешевого импорта, украинские розничные продавцы неизбежно поднимают цены на свой товар, потому что потребителю больше некуда деться.
Скорее всего, бюрократизация на почте усилится. Процедура таможенного оформления относительно проста, но, если ее придется проходить для каждой мелкой посылки, «Укрпочта» и «Новая почта» просто захлебнутся. Либо введут дополнительную плату «за услуги брокера» для каждого отправления (еще плюс €5−10 к цене).
Эффект сжимающихся тисков.
Проявляется процесс формирования эффекта сжимающихся тисков: зарабатывать через мелкое предпринимательство или онлайн-продажи становится менее выгодно и сложнее, тратить заработанное — дороже.
Поскольку мобилизация на Украине вымывает трудовые ресурсы и создает колоссальную неопределенность, малый бизнес оказывается в ситуации, когда расходы и риски растут, а доходы падают. Именно это в экспертном сообществе и называют «налоговой удавкой», которая затягивается по требованию МВФ ради спасения бюджетной дыры, но при этом серьезно подрывает ту самую деловую активность, которая могла бы эту экономику вытащить.
В общем, ситуация патовая. Власть понимает, что голосовать за повышение налогов и коммуналки — это политическое самоубийство. Поэтому Рада и тормозит законопроекты. Но если не голосовать — придет МВФ, укажет на невыполнение обязательств, и деньги закроют. А без денег — «потеряем страну», как выразился Гетманцев.
«Кредитная игла» МВФ сегодня — это не столько экономический инструмент развития, сколько аппарат искусственной вентиляции легких. Он поддерживает жизнь, но не лечит болезнь. Ирония в том, что чем дольше сидят на этом аппарате, тем сложнее потом будет дышать самостоятельно, потому что условия «лечения», а в нашем случае это рост налогового бремени, добивают остатки деловой активности.
Вырисовывается ярко выраженная перспектива с горизонтом год-полтора — это усиление налогового прессинга на фоне стагнации того, что осталось от украинской экономики (Всемирный банк дает рост всего +1,2% ВВП в этом году) и плавная девальвация до 44 гривен за доллар. Стабильность бюджета будет держаться на честном слове и внешних траншах. Любая политическая дестабилизация в Киеве, мешающая принятию «маяков», мгновенно конвертируется в финансовый коллапс.