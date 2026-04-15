Пушилин: спрос на льготную ипотеку в ДНР вырастет на фоне строительства жилья

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Стабильно высокий спрос на льготную ипотеку сохраняется в ДНР. Он будет расти по мере сдачи в эксплуатацию нового жилья, сообщил ТАСС глава республики Денис Пушилин на площадке Всероссийского жилищного конгресса в Санкт-Петербурге.
«Спрос на ипотечное жилье в нашем регионе стабильно высокий и в ближайшей перспективе будет только набирать обороты, — сказал Пушилин. — Я убежден, что с увеличением объемов строительства нового жилья в ДНР эта цифра будет кратно расти».
Он добавил, что первым в регионе льготную ипотеку начал выдавать ПСБ. Клиенты банка уже оформили более 3,5 тыс. займов на жилье, из которых более 2 тыс. — на покупку квартир в ДНР. «Причем инструменты льготной ипотеки использовали не только жители нашей республики. Мы также видим активный интерес со стороны жителей других регионов, которые связывают свое будущее с нашей республикой и хотят здесь обосноваться», — заключил руководитель региона.
В январе в Минстрое РФ сообщили о более чем 5 тыс. льготных ипотечных кредитов на новостройки в ДНР. Общая сумма займов составила 26,6 млрд рублей. Льготная ипотека на жилье в новостройках заработала в Донбассе и Новороссии с января 2023 года.