Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушилин: спрос на льготную ипотеку в ДНР вырастет на фоне строительства жилья

Активный проявляют и жителей других регионов, сообщил глава республики.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Стабильно высокий спрос на льготную ипотеку сохраняется в ДНР. Он будет расти по мере сдачи в эксплуатацию нового жилья, сообщил ТАСС глава республики Денис Пушилин на площадке Всероссийского жилищного конгресса в Санкт-Петербурге.

«Спрос на ипотечное жилье в нашем регионе стабильно высокий и в ближайшей перспективе будет только набирать обороты, — сказал Пушилин. — Я убежден, что с увеличением объемов строительства нового жилья в ДНР эта цифра будет кратно расти».

Он добавил, что первым в регионе льготную ипотеку начал выдавать ПСБ. Клиенты банка уже оформили более 3,5 тыс. займов на жилье, из которых более 2 тыс. — на покупку квартир в ДНР. «Причем инструменты льготной ипотеки использовали не только жители нашей республики. Мы также видим активный интерес со стороны жителей других регионов, которые связывают свое будущее с нашей республикой и хотят здесь обосноваться», — заключил руководитель региона.

В январе в Минстрое РФ сообщили о более чем 5 тыс. льготных ипотечных кредитов на новостройки в ДНР. Общая сумма займов составила 26,6 млрд рублей. Льготная ипотека на жилье в новостройках заработала в Донбассе и Новороссии с января 2023 года.

Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
