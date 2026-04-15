Посол Белоруссии: обновленный совместно с РФ трамвай запустят в Татарстане

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Модернизированный белорусско-российским предприятием «БКМ-Сибирь» трамвай скоро выйдет на маршрут в Нижнекамске. Об этом сообщил ТАСС посол Белоруссии в Москве Юрий Селиверстов.
«Трамвайная тележка с ее огромными колесами, которые отлиты из металла, может ездить еще долгое время. Но представляете, как сейчас выглядит тот трамвай, который делали 20 лет или 40 лет назад? Поменять все трамваи на новые низкопольные — это дорого, и, наверное, не совсем реалистично сделать это быстро. Но на базе старой [трамвайной] тележки сделать новый модернизированный корпус, где будет удобно и пассажирам, и водителю, — это, конечно, перспективно. Такой трамвай сейчас проходит опытную эксплуатацию и сертификацию в Нижнекамске», — сказал дипломат.
По его словам, такая модернизация стала возможной благодаря сотрудничеству предприятий двух стран. «В Беларуси не делали самих трамвайных тележек. Эти старые тележки здесь, в России, с компонентами из Беларуси силами нашего совместного предприятия “БКМ-Сибирь” обретают новые корпуса и новую начинку», — пояснил Селиверстов.
О программе реновации трамваев из Татарстана на мощностях белорусского холдинга «Белкоммунмаш» стало известно в прошлом году. Отмечалось, что это позволит практически в два раза снизить стоимость обновления парка по сравнению с закупками новой техники.