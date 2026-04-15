В России запустили проект для путешествий в межсезонье

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Сервис для покупки авиабилетов «Авиасейлс» и Минэкономразвития РФ запустили проект «Внесезон» — для тех, кто хочет путешествовать по России вне пикового сезона. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса.
«Около 40% перелетов по России приходится на период с июня по сентябрь — это пик спроса в большинстве направлений. В остальное время спрос распределяется неравномерно: в каждом регионе есть месяцы, когда доля поездок снижается ниже среднего уровня — около 8,3% в месяц. Эти периоды формируют локальный несезон, а “Внесезон” помогает планировать поездки с учетом снижения турпотока», — говорится в сообщении.
Во «Внесезоне» собраны локации для отдыха в любую погоду: музеи, галереи, творческие пространства и даже бани. В карточках есть короткие подсказки: когда идти, на что обратить внимание. Проект доступен во «Впечатлениях» — интерактивном разделе с рекомендациями от локальных экспертов на сайте и в приложении «Авиасейлс». На старте проект охватывает Владивосток и Волгоград. В дальнейшем маршрут появится и в других городах России, объяснили в компании.
«Развитие туризма в межсезонье — это выгодная стратегия для всей отрасли, а не просто тренд. Всесезонный туризм помогает убрать резкие перепады спроса и делает работу отрасли стабильной: гостиницы, транспорт и регионы получают равномерную загрузку и доходы в течение всего года. Это, в свою очередь, дает толчок развитию — появляются инвестиции, растет инфраструктура и создаются новые рабочие места. Для самих туристов это тоже плюс: поездки обходятся дешевле, а отдых проходит спокойнее, без толп и суеты», — отметил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков, слова которого приводятся в сообщении.
Проект «Внесезон» также откроет деловую программу форума «Путешествуй!», который пройдет с 10 по 14 июня в Москве на ВДНХ, добавили в пресс-службе сервиса.