Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Средняя зарплата сварщика в России достигла 180 тысяч рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Средние зарплатные предложения для сварщиков выросли на 70% и составили 180 тыс. рублей.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Средние зарплатные предложения для сварщиков выросли на 70% и составили 180 тыс. рублей.

Таковы результаты исследования «Авито Работы» и Национального агентства контроля сварки (НАКС), пишет РИА Новости.

Сварщики востребованы в самых разных секторах экономики — от машиностроения и судостроения до строительства и нефтегазовой отрасли. По данным исследования, совокупная потребность в этих специалистах на рынке труда оценивается примерно в 40 тыс. вакансий.

При этом фактический уровень дохода специалиста может различаться в зависимости от региональных надбавок, специализации, уровня квалификации и формата занятости — количества и продолжительности отработанных смен.