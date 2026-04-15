Средняя зарплата сварщика в России достигла 180 тысяч рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Средние зарплатные предложения для сварщиков выросли на 70% и составили 180 тыс. рублей.
Таковы результаты исследования «Авито Работы» и Национального агентства контроля сварки (НАКС), пишет РИА Новости.
Сварщики востребованы в самых разных секторах экономики — от машиностроения и судостроения до строительства и нефтегазовой отрасли. По данным исследования, совокупная потребность в этих специалистах на рынке труда оценивается примерно в 40 тыс. вакансий.
При этом фактический уровень дохода специалиста может различаться в зависимости от региональных надбавок, специализации, уровня квалификации и формата занятости — количества и продолжительности отработанных смен.