В Иркутске возле здания культурного центра Александра Вампилова появится новое общественное пространство

Работы выполнят по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Проектом предусмотрены вертикальная планировка, мощение плиткой площади и прогулочных дорожек, устройство наружного освещения.
Кроме того, проведут озеленение: высадят ели, клены, сосны, спирею и жасмин. Обустроят подпорные стены с деревянным настилом, установят урны.
Как сообщает пресс-служба администрации города, необычным акцентом общественного пространства станет длинный бетонный стол со стульями, за которым можно читать книги, играть в настольные игры или работать за компьютером.
«Культурный центр Александра Вампилова — душевное камерное место для любителей литературы. Благоустройство возле него должно быть таким же, чтобы любой человек мог насладиться спокойствием и тишиной уютного дворика в центре города, — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов. — Уверен, что сквер понравится иркутянам».