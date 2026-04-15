Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске возле здания культурного центра Александра Вампилова появится новое общественное пространство

Иркутск, НИА-Байкал — В этом году в Иркутске благоустроят территорию возле здания культурного центра Александра Вампилова на улице Богдана Хмельницкого, 3.

Источник: НИА Байкал

Работы выполнят по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Проектом предусмотрены вертикальная планировка, мощение плиткой площади и прогулочных дорожек, устройство наружного освещения.

Кроме того, проведут озеленение: высадят ели, клены, сосны, спирею и жасмин. Обустроят подпорные стены с деревянным настилом, установят урны.

Как сообщает пресс-служба администрации города, необычным акцентом общественного пространства станет длинный бетонный стол со стульями, за которым можно читать книги, играть в настольные игры или работать за компьютером.

«Культурный центр Александра Вампилова — душевное камерное место для любителей литературы. Благоустройство возле него должно быть таким же, чтобы любой человек мог насладиться спокойствием и тишиной уютного дворика в центре города, — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов. — Уверен, что сквер понравится иркутянам».