КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. ВСУ маниакально пытаются сорвать любые попытки России приступить к восстановлению освобожденных населенных пунктов в ДНР.
Рассказал глава Донецкой республики Денис Пушилин.
Он уточнил, что по этой причине в некоторых прифронтовых городах госслужбы по-прежнему не могут начать работу, да и попасть туда пока сложно из-за постоянных атак украинских БПЛА.
Несмотря на сложности в 2026 году в ДНР начнут восстанавливать 6 освобожденных населенных пунктов. Первые шаги по восстановлению освобожденных Курахово и Авдеевки уже сделаны, — заявил Денис Пушилин.
Об этом сообщил ТГ-канал Дениса Пушилина.
16+