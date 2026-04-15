Доходы от нефти выросли вдвое — экспорт России резко увеличился

Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в марте 2026 года вырос до 7,13 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в материалах Международного энергетического агентства.

По сравнению с февралем поставки увеличились на 4,7%. Основной прирост пришелся на нефть — плюс 270 тыс. баррелей в сутки. Экспорт нефтепродуктов вырос на 50 тыс. баррелей в сутки.

Доходы от экспорта за месяц почти удвоились и составили $19,04 млрд на фоне роста мировых цен. Выручка от продажи нефти достигла $11,45 млрд, увеличившись на $5,41 млрд. Доходы от нефтепродуктов составили $7,59 млрд, прибавив $3,88 млрд.

По сравнению с мартом 2025 года общий доход от нефтяного экспорта вырос на $4,76 млрд.

На фоне этих показателей ряд стран продолжает закупки российских энергоресурсов. В частности, власти Филиппин обратились к США с просьбой продлить разрешение на импорт российской нефти и нефтепродуктов.

Как сообщается со ссылкой на министра энергетики страны Шарон Гарин, срок предыдущего разрешения истек 11 апреля. В Маниле ожидают решения американской стороны и рассчитывают на его продление.

Одновременно филиппинские власти готовят альтернативные варианты поставок на случай отказа. Рассматриваются поставщики из Латинской и Северной Америки, включая Колумбию, Аргентину, Канаду и США.

Посол Филиппин в США Хосе Мануэль Ромуальдес заявил, что продление разрешения возможно при условии предоставления американским ведомствам информации об объемах закупок и сроках поставок.

Читайте также: Разрешение истекло — Филиппины добиваются закупок нефти из России.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше