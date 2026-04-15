Депутат Тарбаев: в России нет условий для распространения формата «все включено»

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Широкое распространение формата «все включено» (all inclusive) в России требует бесперебойного потока туристов, сейчас такая система обслуживания встречается в основном на курортах Краснодарского края. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев («Новые люди»).
«У нас встречаются примеры all inclusive, но они в основном все где? В Краснодарском крае, потому что там есть четкий поток [туристов], там есть возможность попробовать эту бизнес-модель», — ответил депутат на вопрос, почему привычная российским туристам в Турции и Египте система «все включено» не введена повсеместно на российских курортах. Тарбаев также отметил, что «на Дальнем Востоке тоже есть пара таких экспериментов».
Он пояснил, что система «все включено» требует постоянного потока туристов и хорошую логистику доставки продуктов, поэтому этот формат представлен в России точечно. По его словам, «все включено» — это уже следующий этап развития туризма, а сейчас необходимо создать базовые условия. «Как только у нас появится регионы, в которых у нас будет бесперебойный поток туристов, бизнесмены задумаются, почему бы не оптимизировать [обслуживание постояльцев] за счет введения all inclusive. Но при этом они не только оптимизируют, а еще и заработают на этом, потому что эту бизнес-модель уже турки обкатали — она работает», — отметил парламентарий.