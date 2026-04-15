Венгрия не отказалась от «Пакш-2» — новый курс сохраняет интерес

Новое руководство Венгрии продолжает проявлять интерес к проекту строительства АЭС «Пакш-2». Об этом сообщил на брифинге в Каире глава «Росатома» Алексей Лихачев.
По его словам, представители победившей политической силы во главе с Петером Мадьяром уже несколько раз упоминали проект, в том числе обращая внимание на его стоимость. В госкорпорации фиксируют эту позицию и заявляют о готовности к диалогу.
Лихачев отметил, что «Пакш-2» рассматривается не как отдельный российский проект, а как инициатива, направленная на обеспечение энергетических потребностей Венгрии.
В «Росатоме» также указали на возможные результаты реализации проекта. По оценке компании, доля атомной генерации в энергобалансе страны может превысить 70%.
Это позволит Венгрии не только обеспечить внутренний спрос, но и создать потенциал для экспорта электроэнергии. В госкорпорации считают, что такой сценарий способен укрепить энергетическую независимость страны и повысить ее экономические позиции.
