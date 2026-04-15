Истребитель Су-57Э представят на крупнейшей в мире выставке военной техники

Компания «Рособоронэкспорт» представит многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э на Defence Services Asia — одной из крупнейших мировых выставок вооружений и военной техники, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Самолёт, который производят в Комсомольске-на-Амуре, неоднократно участвует в мировых выставках и вызывает большой интерес у партнеров «Рособоронэкспорта».
На выставке, которая пройдет с 20 по 23 апреля в Куала-Лумпуре, компания представит широкую линейку новейшей российской оборонной продукции.
Истребитель пятого поколения Су-57Э — один из ключевых экспонатов на стенде «Рособоронэкспорта». Как рассказали в компании, самолет имеет реальный боевой опыт, в том числе применения управляемых ракет большой дальности класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность» в условиях противодействия современных средств ПВО и РЭБ противника. Су-57Э вызывает большой интерес у партнеров «Рособоронэкспорта», список заказчиков этого самолета постоянно расширяется.