Истребитель Су-57Э представят на крупнейшей в мире выставке военной техники

Истребитель пятого поколения Су-57Э — один из ключевых экспонатов на стенде «Рособоронэкспорта». Как рассказали в компании, самолет имеет реальный боевой опыт, в том числе применения управляемых ракет большой дальности класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность» в условиях противодействия современных средств ПВО и РЭБ противника. Су-57Э вызывает большой интерес у партнеров «Рособоронэкспорта», список заказчиков этого самолета постоянно расширяется.