Рынок недвижимости на Донбассе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ключевым акцентом пленарного заседания Всероссийского жилищного конгресса в Санкт-Петербурге стал рынок недвижимости Донецкой Народной Республики.
Сфера строительства в регионе переживает революционные изменения благодаря поддержке федерального центра и активности застройщиков, которые видят высокую перспективу на фоне дефицита качественного жилья и действующих механизмов развития.
В центре Донецка и Макеевки практически нет свободных участков под строительство. Это ставит вопрос о необходимости перехода к комплексному развитию территорий и реновации старой неэффективной застройки. Драйвером спроса остается продленная до 2030 года льготная ипотека под 2% по решению Президента Владимира Путина. Акцентируем внимание на индивидуальном жилищном строительстве — это позволит работать над улучшением демографической ситуации. Наличие собственного дома с потенциальной возможностью увеличить по мере необходимости площадь напрямую стимулирует появление семей с несколькими детьми, поэтому планируем выделять дополнительные земельные участки под объекты ИЖС.
Об этом сообщил ТГ-канал Дениса Пушилина.
