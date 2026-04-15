Рынок недвижимости на Донбассе

В центре Донецка и Макеевки практически нет свободных участков под строительство. Это ставит вопрос о необходимости перехода к комплексному развитию территорий и реновации старой неэффективной застройки. Драйвером спроса остается продленная до 2030 года льготная ипотека под 2% по решению Президента Владимира Путина. Акцентируем внимание на индивидуальном жилищном строительстве — это позволит работать над улучшением демографической ситуации. Наличие собственного дома с потенциальной возможностью увеличить по мере необходимости площадь напрямую стимулирует появление семей с несколькими детьми, поэтому планируем выделять дополнительные земельные участки под объекты ИЖС.