Глава «Автодора» назвал преимущества платных трасс для экономики и безопасности

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Платные дороги позволяют ускорить строительство, повысить связанность территорий и дать водителям выбор маршрута, заявил в интервью ТАСС глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, комментируя споры о необходимости платных трасс в России.
«Есть важные аспекты, делающие проекты с заемным финансированием эффективными. Благодаря ускоренному строительству дорог мы получаем качественные изменения логистических цепочек, создаются условия для повышения уровня связанности территорий и развития экономики регионов», — сказал он.
По его словам, на примере коридора Санкт-Петербург — Екатеринбург время в пути для грузоотправителей сократилось на 40%, износ транспортных средств — на 15%, расход топлива — на 13%. При этом экономия за 1,7 тыс. км составила 8,5 тыс. рублей.
Петушенко также добавил, что в коридоре Москва — Санкт-Петербург количество ДТП в 2025 году сократилось на 43%, а число погибших — почти в два раза по сравнению с 2017 годом.
«Сеть платных дорог дублирует уже существующие загруженные маршруты, давая водителям выбор: ехать по платной или бесплатной дороге. Потоки перераспределяются, загруженность старых дорог снижается, ездить становится комфортнее и безопаснее», — отметил глава «Автодора».
По словам Петушенко, реализация инфраструктурных соглашений с применением ГЧП (государственно-частного партнерства — прим. ТАСС) позволяет сохранить контроль государства и снизить нагрузку на бюджет. На сегодня привлечено около 1,1 трлн рублей возвратных инвестиций в проекты госкомпании, еще около 1 трлн рублей планируется привлечь в рамках заключенных региональных концессий.
Полный текст интервью будет опубликован 16 апреля в 08:00 мск.