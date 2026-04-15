Эксперт Баранов: РФ может установить квоты на поставки гелия в КНР и Японию

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Ограничение экспорта гелия из России призвано стабилизировать внутренний рынок и не допустить роста цен, но Китай как ключевой покупатель может получить квоты на поставки из РФ. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов.
По словам Баранова, ограничение принято для обеспечения стабильных поставок на внутренний рынок, где гелий критически важен для высокотехнологичных отраслей. Его нехватка угрожает выпуску полупроводников, оптоволокна, медицинского оборудования, производству другой продукции.
«Данное решение является вынужденной мерой из-за серьезного кризиса на глобальном рынке этого газа, связанного с конфликтом на Ближнем Востоке и сокращением поставок из Катара, который до этого был одним из крупнейших поставщиков в мире и обеспечивал около трети мировых поставок. РФ ограничила экспорт гелия чтобы обеспечить стабильность внутреннего рынка и предотвратить резкий рост цен на него внутри страны», — считает эксперт.
При этом принятое решение не является полным запретом, а вводит разрешительный порядок, отмечает он. «Страны ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия) остаются для России приоритетным рынком, куда поставки идут без ограничений, а Китай как ключевой покупатель может получить квоты на поставки гелия из РФ. Потенциальными покупателями гелия из РФ могут стать Япония, Южная Корея и Тайвань — мировые лидеры по производству полупроводников, которые нуждаются в гелии», — подчеркнул Баранов.
Гелий широко применяется в мировой промышленности, в том числе для производства полупроводников и микроэлектроники. Ранее аналитик консалтинговой компании «Имплемента» Елизавета Ци сообщила ТАСС, что Россия в 2025 году произвела около 10% от мирового объема гелия — примерно 18 млн куб. м, при этом проектных мощностей у страны существенно больше. Россия занимает третье место по объемам выпуска, на втором месте находится ближневосточный Катар, на первом — США.
Ранее ТАСС со ссылкой на имеющееся в распоряжении агентства постановление кабмина сообщил, что правительство РФ установило временный разрешительный порядок экспорта российского гелия за пределы стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Временный порядок будет действовать со дня официального опубликования подписанного постановления и до конца 2027 года.