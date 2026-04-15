Эксперт Баранов: РФ может установить квоты на поставки гелия в КНР и Японию

При этом принятое решение не является полным запретом, а вводит разрешительный порядок, отмечает он. «Страны ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия) остаются для России приоритетным рынком, куда поставки идут без ограничений, а Китай как ключевой покупатель может получить квоты на поставки гелия из РФ. Потенциальными покупателями гелия из РФ могут стать Япония, Южная Корея и Тайвань — мировые лидеры по производству полупроводников, которые нуждаются в гелии», — подчеркнул Баранов.