bn.MAP. pro: спрос на кладовые в новостройках Москвы снизился на 36%

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Спрос на кладовки в московских новостройках снизился на 36% в первом квартале 2026 года — до 2,3 тыс. объектов, сообщили ТАСС в системе мониторинга и аналитики недвижимости bn.MAP. pro.
«В первом квартале 2026 года в административных границах Москвы было реализовано 2,32 тыс. кладовых и келлеров. Это на 36% меньше, чем в первом квартале 2025 года», — отмечается в сообщении.
Предложение кладовых продолжает сокращаться. В первом квартале средний объем предложения в сегменте составил 10,7 тыс. лотов, что на 10,8% меньше, чем в четвертом квартале 2025 года и на 24,6% меньше, чем в первом квартале 2025 года.
По данным аналитиков, в Москве за первый квартал был зарегистрировано 3,23 тыс. лотов машиномест в сделках. Это на 29,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Предложение машиномест в московских новостройках также сокращается. Объем предложения машино-мест составил 14,6 тыс. лотов. По сравнению с четвертым кварталом 2025 года он уменьшился на 4,6%, с первым кварталом 2025 года — сократился на 22,8%.
Нежилых помещений на первых этажах в новостройках было продано почти на 20% меньше — 320 объектов.
Всего, по подсчетам аналитиков, в первом квартале 2026 года в новостройках Москвы было реализовано 5,87 тыс. нежилых помещений. Это на 31,9% меньше аналогичного периода прошлого года.